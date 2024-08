Madli Lääne: "Ääremängijate" jaoks otsisin kohta, mis oleks otsekui maailma äärel

Lühimängufilm "Ääremängijad" räägib ühel suvepäeval juhuslikult kohtunud kolmest teismelisest. Spontaanne flirt tekitab pingelise kolmnurga, kus mänguline provokatsioon viib alanduseni ning olukorra võtavad üle instinktid, mille üle kogenematutel noortel puudub kontroll.

Madli Lääne selgitas, et mõtteaine ja algse impulsi "Ääremängijateks" sai ta ühest tõestisündinud ja kohtust läbi käinud loost. "Stsenaariumi hakkasin ma algselt kirjutama selle sündmuse mõttelise järelloona. Kirjutades hakkas mind aga huvitama hoopis eellugu ehk, et kuidas täiesti tavaliste noorte hulgas täiesti tavalisel suveõhtul selline olukord saab tekkida," selgitas stsenarist-režissöör.

Lääne tõi välja, et hakkas just seetõttu uurima võimumängude anatoomiat. "Mis hetkel mäng läheb üle vägivallaks ja mis hetkeni on veel tegemist tögamise või flirdiga," ütles ta ja lisas, et lavastuslikult oluline oli tema jaoks ka see, et loos ei oleks ajalisi auke. "Tegemist on ühe katkematu stseeniga, et kõik jõupositsiooni nihkumised oleksid tunda ning vägivalla ahela tekkimine näha."

Filmis astuvad üles kolm noor näitlejat – Aleksandra Saar, Rasmus Roopõld ja Tristan Ruusmaa – kelle kõigi jaoks oli see esimene filmiroll. "Me tegime üle Eesti väga pika ja põhjaliku casting'u - otsisime osatäitjaid alates 15- kuni 20-aastasteni välja. Väga oluline oli, et valitud kolmik tunneks end omavahel hästi," selgitas ta. "Lõplikuks valikuks tõime iga rolli jaoks kokku kolm kandidaati ehk üheksa noort ning hakkasime katsetama, kuidas nad omavahel sobivad."

"Ääremängijad" on üles võetud Saaremaal Harilaiul. Stsenaariumi kirjutades oli Läänel vaimusilmas koht, kus ei oleks tunda tsivilisatsiooni lähedust. "Noored on täiesti omapäi maailma äärel, ning veidi tekib tunne, et kas see on nüüd päris või mitte," mainis ta ja kinnitas, et lõpliku võttepaiga pakkus välja operaator Ants Tammik, kes oli selle kohaga tuttav. "Kuna tegemist on delikaatse teemaga ja filmis on ka alastust, siis tahtsime leida koha, kuhu inimesi väga ei satu."

Eesti publiku ette loodavad tegijad filmi tuua algaval sügistalvel koos noortest ja spetsialistidest koosnevate vestlusringidega. "Soovime filmiga noorte hulgas diskussiooni algatada, et julgustada neid oma piire tunnetama ja neid vajalikul hetkel kehtestama. Otsime koos produtsent Marianne Ostratiga praegu selleks õigeid partnereid ja parimat mudelit," rääkis Lääne.