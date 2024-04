BFM-i lühifilm "Viivis" võistleb USA-s Sony Future Filmmaker Awardsil

SFF Awards on Creo ja Sony poolt korraldatav võistlusprogramm, kus auhinnatakse lühifilme kuues kategoorias. "Viivis" kandideerib mängufilmide kategoorias.

Lühifilm "Viivis" jutustab loo kahest raamatukoguhoidjast Evest (Elina Reinold) ja Leidast (Luule Komissarov), kes lahendavad tööl olles ristsõnu ja lähevad omavahel sipelgakarude üle vaidlema . Et vaidlus lahendada, otsitakse abi raamatust, mida aga pole kohal. Nüüd tuleb leida, kelle käes raamat on.

BFM-ist kuuluvad filmi tiimi režissöör Elis Rumma, stsenarist Paula Üleoja, operaator Joosep Ivask, kunstnik Kätleen Noormägi, montaažirežissöör Karl-Olaf Olmann, helirežissöör Karel Lagle ja produtsent Margareth Villers. Noorte juhendajad on produtsent Anneli Ahven, režissöör Peeter Simm, operaator Mait Mäekivi, montaažimeister Madli Lääne-Metsalu ja helirežisöör Tiina Andreas.

Filmi režissöör Elis Rumma ütles, et on filmi edust pahviks löödud ega saa veel hästi aru, mis toimub. "Oleme nüüd mõnel festivalil käinud ja iga kord on olnud siiralt rõõmus ja ka natuke piinlik tunne kui keegi pärast kinoseanssi su üles leiab ja julgeb öelda, et neile film meeldis. Piinlik vist seetõttu, et ei osanud kunagi sellest unistadagi – nii ka Sony Future Filmmaker Awards võistlusele pääsemisega," rääkis Rumma.

Produtsent Margareth Villers lisas, et keegi meeskonnast ei osanud niisugusest edust unistadagi ja see kogemus on hindamatu väärtusega. "Mul on tohutult hea meel, et Eesti filmi märgatakse ülemaailmselt ning kindlasti tekitab see hea hüppelaua ja annab indu juurde tervele meeskonnale, kus kõik on oma koolitee lõpusirgel ja alles tegemas esimesi samme päris filmitööstuses. Ja muidugi on tegemist ka hea näitega, et unistada tasub alati suurelt, ükskõik kui võimatuna miski parasjagu näib," lausus Villers.

SFF Awardsile kandideeris 8400 filmi 158 riigist, millest vaid 30 valiti välja lõplikku nimistusse. Lühifilm "Viivis" võistleb narratiivfilmide kategoorias ning on ühtlasi ka ainuke Balti riikidest võistlusel osalev linateos. Lisaks Eestile pääses 30 hulka lühifilme Austraaliast, Brasiiliast, Kanadast, Tšehhist, Egiptusest, Saksamaalt, Ghanast, Hong Kongist, Indiast, Malaisiast, Mehhikost, Nigeeriast, Lõuna-Aafrikast, Taist, Inglismaalt, Uruguaist ja Ameerikast.

Žüriisse kuuluvad auhinnatud Briti teatri, televisiooni ja filmi režissöör Justin Chadwick, Sony Pictures Classicsi kaasasutajad ja presidendid Michael Barker ja Tom Bernard, auhinnatud Briti filmioperaator Rob Hardy, režissöör Unjoo Moon, režissöör-operaator Robert Primes ja operaator Kate Reid.

Sony Future Filmmaker Awards toimub 28.–31. mail USA-s Los Angeleses.

Eesti publikul võimalik "Viivist" näha 29. aprillil ning 2. mail kinos Sõprus, kus linastub filmikunsti 14. kursuse komöödiafilmide kassett "Nii jääbki v?"