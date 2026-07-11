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Kolm BFMi lühimängufilmi pälvisid esmakordselt rahvusvahelise EMA rohemärgise

Film
"Katlaruum" Autor/allikas: Sven-Sander Paas
Film

BFM-i tudengite kolm lühimängufilmi pälvisid Eestist esimestena Keskkonnameedia Assotsiatsiooni rahvusvahelise rohemärgise "Green Seal for Students", mis kinnitab, et filmide tootmisel järgiti keskkonnasäästlikke põhimõtteid.

EMA rohemärgise pälvinud BFMi lühimängufilmid, mis linastuvad septembris:

  • "Katlaruum" – režissöör Romet Põhako, produtsent Mirt Mägi
  • "Kõrv" – režissöör Kreeta-Lisett Tooming, produtsent Erik Jakobson
  • "Raudse rusikaga" – režissöör Steven-Kristjan Tšoba, produtsent Eliise-Marie Soll

"Roheteadmised ei tähenda üksnes keskkonnamõju vähendamist. Need õpetavad tudengeid planeerima, tegema teadlikke valikuid ja juhtima produktsiooni terviklikumalt," ütles BFMi filmiproduktsiooni dotsent Anneli Ahven. "EMA rohemärgised kinnitavad, et meie tudengid suudavad töötada rahvusvaheliste standardite järgi juba õpingute ajal ning on valmis panustama jätkusuutlikku filmitööstusesse," lisas Ahven.

"Kõrv" Autor/allikas: Aleksei Urussov

BFMi direktori kohusetäitja Riho Västriku sõnul on Ameerika Ühendriikide mittetulundusühingu EMA tunnustus oluline verstapost nii BFMile kui ka kogu Eesti filmivaldkonnale. "Teadaolevalt on see esimene kord Eestis, kui tudengifilmid on rahvusvahelise rohemärgise saanud."

Västrik lisas, et rahvusvaheline tunnustus avardab üliõpilaste võimalusi tegutseda tulevikus rohekoordinaatoritena nii Eesti kui ka rahvusvahelistes filmi- ja audiovisuaalprojektides. "Rohemärgis filmi lõputiitrites on tugev turundusargument, lisaks teadmisele, et filmi tekitatud jalajälg on mõistliku suurusega," ütles ta.

"Raudse rusikaga" Autor/allikas: Maria Saar

BFM kuulub ka Roheliste Filmikoolide Allianssi (Green Film School Alliance). Viimastel aastatel on instituut järjepidevalt lõiminud õppetöösse jätkusuutliku filmitootmise põhimõtteid. Näiteks läbisid filmikunsti õppekava produktsioonitudengid esmakordselt rohetootmise programmi, mis keskendus rohekoordineerimisele filmiproduktsioonis, ökokriitilisele mõtlemisele, suhtekorraldusele ning PEACHy (Production Environmental Actions Checklist for Young Filmmakers) juhiste rakendamisele tudengifilmides.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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