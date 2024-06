Galerii: Püha Jüri preemia pälvis režissöör Elis Rumma

Püha Jüri päeval oli võimalik BFM-i kinosaalis kuulda filmiteemalisi loenguid – konverentsil räägiti produtsendi kõhutundest ja vaiketeadmistest, debüütmängufilmini jõudmisest Eestis, filmi "Savvusanna sõsarad" maailmaesilinastusest Sundance filmifestivalill ning tehisintellekti rakendusvõimalustest filmitööstuses.

Lisaks jagati välja viis preemiat, millega tunnustatakse noori filmitegijaid. Püha Jüri preemia pälvis filmikunsti eriala lõpetav režissöör Elis Rumma, Püha Ly preemia viis koju teise kursuse stenaristika tudeng Erik Aart.

Preemiaid jagav komisjon märkis, et Elis Rumma on mitmekülgne ja julge filmitegija, kes hoolib oma meeskonnast, koolist ja Eesti filmi tulevikust. Samuti toodi välja tema oskus õigel hetkel küsida ja toetada, kuid ka oma arvamus välja öelda. Aarti puhul toodi välja tema abivalmidust ja motivatsiooni panustada nii enda kui ka kursusekaaslaste tegemisse.

Lisaks anti välja ka kolm eriauhinda. Kuldse Kellu pälvis filmikunstnikuks õppiv Marleen Prükkel, Kuldse Kastani sai montaažirežissööriks õppiv Cristopher Oskar Orav ning kursust töös hoidva jõu eripreemia pälvis produtsendiks õppiv Susanna Räim.

Püha Jüri preemia pälvinud režissöör Elis Rumma tõdes, et kuigi ta ei ole olnud Jüri Sillarti tudeng, on tal õnn Sillarti rajatud teel omamoodi õnnega koos olla. "Olen sattunud filmi tegema inspireerivate ja mulle väga lähedaseks kasvanud kaasteelistega ning olen südamest liigutatud nendepoolse märkamise eest," rõõmustas ta. "Püha Jüri tunnustus näitab mulle noore filmitegijana, et olen õigel teel, kus tuleb nüüd edaspidigi hoolival, kuid julgel sammul edasi liikuda."