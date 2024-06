Piltuudis: Anna Hints andis Euroopa Filmiakadeemia auhinna üle Filmimuuseumile

"See on esimene nii kõrget tunnustust sümboliseeriv kuju meie filmiajaloos, nii et loomulikult on selle ainuõige koht Filmimuuseumis, mitte minu isiklikul kaminasimsil. Las see inspireerib muuseumis meid kõiki ning loodetavasti saab kujuke enda kõrvale veel mitmeid väärikaid kaaslasi! Arvan, et sellised auhinnad kuuluvadki tervele Eestile, sest filmid on loodud ju ka tänu eestimaalaste toetusele," sõnas Anna Hints.

"Erakordset rahvusvahelist edu saavutanud "Savvusanna sõsarad" on tõeline fenomen, mis on loonud nii kohalikult kui ka rahvusvaheliselt mõõtmatult palju kultuurilist, sotsiaalset, vaimset ja sümboolset väärtust. Meil on suur au tuua üheks oluliseks Eesti filmiloo verstapostiks saanud auhind välja meie püsinäitusel inspireerimaks nii väikseid kui ka suuri filmihuvilisi," ütles Eesti Ajaloomuuseumi filmivaldkonna teadur-kuraator Sten Kauber.

Euroopa Filmiauhindu annab välja Euroopa Filmiakadeemia, mis on 1988. aastal asutatud Euroopa filmitegijate ühendus. Sinna kuulub 4600 liiget üle Euroopa Euroopa Filmiakadeemia antud auhindade puhul on tegemist Euroopa filmidele antava kõrgeima tunnustusega.

Eesti kõigi aegade esimest Euroopa Filmiakadeemia auhinda saab Filmimuuseumisse uudistama tulla juba sügisel.

Lisaks andis Raplas toimuva Naiste Ööde Filmifestivali juht Katrin Klaebo suvepeol Anna Hintsile üle Leida Laiuse mälestusauhinna.