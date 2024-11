Pildid: filmimuuseumi uus näitus uurib, kuidas on kujutatud vanainimesi Eesti filmides

Näitus koosneb 21 filmi analüüsist, alustades näiteks "Vanamehe filmist" ja "Kratist" ning lõpetades "Tõe ja õiguse" ning "Sügisballiga", samuti on näituse jaoks valminud filmitegija Silver Õuna video-essee.

Algne idee tuli Tallinna Ülikooli uurimustöödest, mis keskenduvad vananemise ja maskuliinsuse kujutamisele filmikunstis. Näituse töörühm koosneb samuti peamiselt tudengitest. "Idee on avastada läbi nende filmide, kuidas on vananemist mõtestatud, milliseid väärtuseid ja maailmavaateid need peegeldavad ja kuidas see suhestub üldiste stereotüüpidega vanadusest Eesti ühiskonnas nüüd ja praegu," selgitas kuraator Sten Kauber.

"Näitusel saab tutvuda filmidega ja nende kaudu mõista, millised need eakad tegelased filmides on, mis on nende suhted, väärtused ja maailmavaade," ütles kuraator ja lisas, et külastajad saavad ka ise mõelda kaasa ja väljendada oma arusaamu sellest, mida vanadus inimese jaoks tähendab ja kuidas seda mõtestada isiklike suhete kaudu. "Meil on interaktiivseid elemente ka, kus külastaja saab kaasa rääkida."

Näitus "Parim enne: möödas?!" jääb avatuks kuni 5. oktoobrini 2025.