PÖFF-il alustab sel aastal dokfilmide võistlusprogramm

Sel aastal on esimest korda Pimedate Ööde filmifestivali kavas dokumentalistika võistlusprogramm.

Olemasolevast maailma dokumentalistikat tutvustavast ülevaateprogrammist "Doc@PÖFF" välja kasvanud ja sama nime kandma hakkaval konkursil astuvad võistlustulle autorifilmid kogu maailmast. Tegu on eranditult maailma- või rahvusvaheliste esilinastustega.

Kuni viieteistkümnest rohkem kui tunniajasest filmist koosneva programmi nägu on festivali direktori Tiina Loki sõnul alles kujunemas. "Praegu alles kombime maastikku ja vaatame, mis saama hakkab. Meil on uus programmimeeskond, mis vajab kokkutöötamiseks natuke aega," ütles ta.

Programmi kuraator on dokumentalist ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi dokumentalistikaõppejõud Marianna Kaat. Peale tema kuuluvad filmivalijate sekka inglane Mike Arnott, leedukas Edvinas Pukšta ja Mikk Granström.

"Sellise konkursiga alustamine on tunnistus minu veendumusest, kui olulist rolli mängivad dokumentaalfilmid tõsielu jäädvustamisel, mis võib olla uskumatum kui väljamõeldis," ütles Kaat. "Mind on alati inspireerinud, kuidas dokumentaalfilmid ühendavad loovuse faktidega ja autori isikupärase vaatenurga objektiivsusega. See konkurss tõestab ilmekalt dokumentaalfilmi kui jutustamisvahendi jõudu meie pidevalt arenevas maailmas," lisas ta.

Välja antakse kolm auhinda: parima filmi ja operaatoritöö eest, lisaks üks eriauhind.

Filme saab võistlusele esitada kuni 25. augustini.

PÖFF-i kavast ei kao ära ka teistel festivalidel juba esilinastunud ja auhinnatud dokumentaalfilmid, mis koonduvad programmi "Dokumentaalfilmide paremik". Lisaks leiab dokumentaalfilme spordi-, teadus- ja keskkonnafilmide programmidest ning Balti filmi võistlusprogrammist.

Kokku on PÖFF-il nüüd kuus võistlusprogrammi: põhivõistlusprogramm, debüütfilmide võistlusprogramm, võistlusprogrammid "Doc@PÖFF", "Põhjusega mässajad" ja "Kriitikute valikud" ning Balti filmi võistlusprogramm.

Pimedate Ööde filmifestival toimub tänavu 8. kuni 24. novembrini.