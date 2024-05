Tarbekunsti- ja disainimuuseumis näeb auhinnatud kodumaist disaini

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on korraga väljas kümnendi jagu auhinnatud Eesti disaini. Väljas on rohkem kui kakssada kodumaiste disainerite tööd, mida žüriid on kümne aasta jooksul kohaliku disaini paremikuna esile tõstnud ja väärtustanud.

Pärjatud on saapaid, lampe, plakateid ja pakendeid. Esile on toodud ka veebi- ja tootedisain, mida inimesed igapäevaelus disainina ei pruugigi teadvustada.

Kuraator Sandra Nuut tõi välja, et huvitava liikumisena on disainivaldkonnas aja jooksul auhindu juurde tulnud. "See peegeldab, et disainimaailm on pidevas muutumises ja liikumises," märkis ta.

Eesti Disainikeskuse disainerite suuna juht Kaire Rannik sõnas, et disainil on suur mõju meie igapäeva elule ja asjadele, mida me tegelikult ei märka.

"Ma tahaks öelda, et suurem enamus on olnud tähelepanuväärsed selle tõttu, et neil on kas ühiskondlik, majanduslik või sotsiaalne mõju ja nad on jõudnud ühiskonnas kasutusse," lausus ta.

Näitus "Eesti Disainiauhinnad 2012–2022. Vahekokkuvõte" jääb Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatuks 6. oktoobrini.