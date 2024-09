Fotografiskas selgusid Eesti parimad disaintooted

Eesti Disainiauhindade Galal selgusid Eesti viimase kahe aasta parimad disaintooted, mis pärjati tootedisainiauhinnaga Bruno. Elustiilitoote disaini kategoorias kuulutati võitjaks "Brah" aksessuaarikollektsioon (Birgit Peerna ja Moolen Veering), elukeskkondliku toote disaini kategoorias istmeteseeria "Sahin" (Markus ja Mirjam Pärnamets) ja insenertehnilise toote kategoorias elektriautode laadija "Vool" (Egert Uibo).

Elutööpreemia silmapaistva panuse eest Eesti disaini sai sisearhitekt ja disainer Mait Summatavet. Ta on teinud sisekujundusi näiteks Telemaja kohvikule, Ugala teatrile, Eesti Panga hoonele ja presidendikantseleile. Summatavet ütles, et on lähtunud eelkõige austusest nende arhitektide vastu, kelle ruume ta hakkab kujundama.

"Minu meelest ongi üks ruumi suurimaid selliseid väärtusi ruumi maht või avarus. Sul võib olla väike ruum või suur ruum, aga et selle tulemus jääks alati avar ja inimesele sõbralik, siis see on minu arvates minu eriala paremaid, tõsisemaid saavutusi," sõnas laureaat.

Disainibüroo Unt/Tammik ruumigraafika projekt Tireli-Tareli-Tiit Tartu Ülikooli lastekliinikus sai aastaauhinna "Disain ruumis" kategoorias.

"Me lähtusime sellest, et anda laste fantaasiale võimalikult palju ruumi ise mõelda, ise lugusid välja mõelda, et me ei alahindaks väikest vaatajat," kommenteeris Eve Unt. "Proovisime hoida seda, et pildid oleks võimalikult helged, võimalikult kerged, et nad toetaksid väikseid haigeid patsiente ja ei segaks ka inimesi, kes seal töötavad igapäevaselt," lisas Marju Tammik.

Lisaks anti välja Euroopa Liidu Smoties projekti eripreemia loometegevuse eest kaugkohtade disainimisel, mille pälvis Indrek Leht Joaveski asumi eest. Bruno rahvahääletuse võitjaks osutus Susanna Petersi disainitud LHV panga vormirõivaste erikollektsioon.

Lisaks võitjatele said elustiilitoote disaini kategoorias austava mainimise Haeun Kimi tehisintellekti vaasiseeria "Craft 2.0", Sandra Luksi teksapitsi taaskasutus "Luks" pidulikes kleitides ja Piibe Tompi nahast sussid "Kyoto"; elukeskkondliku toote kategoorias Elize Hiiopi 3D prinditud paberportselanist valgusti "Kookon", Triinu Triibmanni ja Diederik Kalesi välivalgusti "Tammepuu" ning Vera Kunhartova Equa massaažilaud "Oak Line"; ning insenertehnilise toote disaini kategoorias Lauri Hirvesaare avalikele teedele mõeldud iseliikuv pakiveok "Clevon 1", Siim Simmermanni vaegnägijatele disainitud kaugtunnetust võimaldav seade "Superbrain" ning Arno Peeveri "Ago" filmiprotsessor.