Eestisse tuli Euroopa disainiauhindadelt mitu auhinda

Pärast kaheaastast virtuaalpausi kogunes Euroopa disainieliit seekord Tallinnas. Kolm päeva kestnud töötubades, seminaridel ja konverentsil osales enam kui 100 disainerit ja bürood Euroopast ja kaugemalt.

"Nii mitmeski valdkonnas me oleme kaugemal kui suur osa Euroopa riike, kui me räägime teenusedisainist või disaini rakendamisest avalikus sektoris, samamoodi digitaalne disain," selgitas Eesti Disainikeskuse juhataja Tiia Vihand.

Euroopa disainiauhindade jagamisel anti välja 47 auhinda. Eesti disainerid esitasid konkursile rekordilised 50 tööd. Tulemuseks kaks hõbedat ja kaks pronksi digitaaldisaini valdkonnas.

"Žürii liikmetelt ma kuulsin, et neile meeldis just Eesti disainerite innovatiivsus ja oskus vaadata levinud disainilahendusi läbi uue perspektiivi," rääkis ED-Awardsi direktor Demetrios Fakinos.

Tallinn 2035 arengustrateegia veebilehe eest pälvis hõbemedali tarkvaraettevõte Platvorm koos graafilise disaini üksusega StuudioStuudio ja arhitekt Raul Kalvoga.

"Me vaatame seal Tallinna arengut läbi andmete. Näiteks meil on jalgrattateede võrgustik, me näeme, mis planeeritud on ja nüüd me igal aastal hakkame nägema, kuidas see edasi läheb ehk me saame kontrollida, kas see läheb nii nagu algselt plaanitud on," selgitas Platvormi arhitekt/disainer Mikk Meelak.

Korporatiivse kodulehe kategoorias pälvis hõbemedali büroo Velvet lahendus biotehnoloogia kiudude tootjale FiberPartner.

"Kogu selle kontseptsiooni loomisel oli kõige keerulisem, kuidas teha äärmiselt keerulist tulevikku vaatavat tehnoloogiat selgeks ja lihtsaks. Selleks disain on üks parimaid töövahendeid, et lihtsustada tervet protsessi," rääkis Velveti digivaldkonna juht Raik Ilves.