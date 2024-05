Pildid: Lennusadam avab sel nädalal uuenenud püsiekspositsiooni

"Uuendusprojektil oli kolm peamist eesmärki – luua uued ja paeluvad teema-alad, muuta veelgi paremaks perekülastuse kogemus ning teha Lennusadamast Eesti kõige ligipääsetavam muuseum," sõnas Eesti Meremuuseumi juhatuse liige Urmas Dresen ja lisas, et esinduslikud interaktiivsed alad on omale saanud allveearheoloogia, merepääste, vesilennunduse, mereväe ja merehoiu valdkonnad.

"Lisaks tuntud ja armastatud simulaatoritele on lastele ja peredele loodud palju uusi käed-külge tegutsemise võimalusi ka uutel teemaaladel ning kollases allveelaevas on uus lastele suunatud lühifilm, mis tutvustab muutlikku Läänemerd," ütles Dresen.

Uuendustööde üks peamisi prioriteete oli ligipääsetavus. Peatselt avatavas Lennusadamas on kassad varustatud silmusvõimendusega, videotel on silmusvõimendus ja viipekeelne tõlge, hoone siseruumid ja ekspositsioon on varustatud juhttee ja kombatavate eksponaatidega. "Suveks valmib ka kirjeldustõlkega audiogiid vaegnägijatele," lubas Dresen ning lisas, et kogu hoone ulatuses on arvestatud ka ratastoolis külastajate füüsilise ligipääsetavusega.

Avapäeval esitletakse Lennusadamas ka muuseumile loodud lasteraamatut "Kass Kipperi mereseiklus".