Pildid: Sillart galeriis avati kaasaegse kunsti näitus "Ex Libris"

Sillamäel Sillart galeriis avati maikuu alguses mitmete kunstnike töid koondav näitus, mis on inspireeritud 1999. aastal suletud Sillamäe 1. keskkooli raamatukogust, mis endiselt füüsiliselt eksisteerib.

Keskkooli sulgemise järel 1999. aastal hõivas hoone seitsmeks aastaks Majanduse ja juhtimise instituut ECOMEN, pärast seda on maja olnud kasutuseta. Nüüd on raamatukogusse tunginud rühm kunstnikke, kes uuskasutavad parasiitidena selle materjali.

Raamatud on endiselt olemas, hoolimata sellest, et tänases päevas pole sel olemasolul erilist kaalu. Siiski käärivad nende ideed ja esteetika omakeskis edasi. Olgu raamatukogu näol tegu koorma või hilja üle antud kingitusega, jääb see avatuks uutele vahetussuhetele.

Aga mis teadmised kaovad, kui kaob üks raamatukogu? Kuidas hoida seda, mis tänapäeva ei sobitu? Ja mida saame õppida, kui vaatleme maha jäetud asju?

Näitusel on väljas Anna Škodenko, Evgeny Fedorovi, Eléonore de Montesquiou', Francisco Martínezi, Sanna Kartau, Varvara ja Mari ning Viktor Gurovi tööd. Näituse kuraator on Francisco Martínez ning disainer Viktor Gurov.

Näitus on avatud 7. juulini.