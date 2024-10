Belgias Namuri rongijaamas näeb Eesti-Hispaania kunstnikupaari installatsiooni

Tänavu on Belgia kunstifestivalil Kikk väljasl 70 kunstiteost. Festivali fookuses on tehisaru ning selle mõju tõele.

"Festivalil näeb uusi teoseid, mille tegemiseks on kunstnikud kasutanud uut tehnikat eriti tehisintellekti, aga ka teoseid, mis mängivad tajuga, viirastustega. See paneb küsima, kas need kujutised on vaid minu peas või päriselt mu silmade ees," selgitas kuraator Marie Du Chastel.

Seda, kas robot saaks nõela heinakuhjast otsimisega inimesest paremini hakkama, küsib Hispaania ja Eesti kunstnikupaari Varvara ja Mari töö Namuri rongijaamas.

"Hein on väga halb materjal. Kaamera ei saa aru, kus see täpselt on. Sa pead robotile seletama, õpetama, mis see hein on, kui kõrgel see on, kuhu peab minema ja mis see nõel üldse on," selgitas kunstnik Varvara Guljajeva.

Kas robot lõpuks nõela leiab ei oska ka kunstnikud ise ennustada.

"Roboti ebaedu on teatud viisil osa selle teose poeesiast. Inimestel tekib masina suhtes empaatia, kui see ei suuda seda nõela leida," lausus kunstnik Mar Carnet.

Festivali korraldajad püüavad läbi kunsti näidata, mida tänapäeva tehnika suudab ja ei suuda.

"Mis oleks selleks parem viis kui poeetiline, lõbus, aga ka tundlik kunst. Kunst on väga hea viis, kuidas inimestele lihtsalt seletada, kuidas see tehnika töötab," märkis Marie Du Chastel.