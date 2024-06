Galerii: Solarise ees asuvas klaasmajas näeb hüljatud raamatutest loodud näitust

Kolmapäeval avatakse Solarise keskuse ees asuvas klaasmajas kaasaegse kunsti näitus "Ex Libris: hüljatud raamatute üldine teooria", mis tutvustab hüljatud raamatute hilinenud saabumist kunstimaailma.

Näitusel osalevad kunstnikud Anne Rudanovski, Evgeny Fedorov, Francisco Martínez ja Viktor Gurov on käsitlenud mahajäetud raamatuid kui ainest kunstiloomeks. Väljapanek viitab sellele, et ühe ajastu äravisatu on kasulik hilisemale loomingule.

Samuti pööravad tegijad tähelepanu asjade üleküllusele. "2023. aastal annetati Eesti Rahvusraamatukogu hoiuraamatukogule 380 000 teavikut; ligi 45 protsenti neist sai uue elu, ülejäänut aga hoitakse hoidlates, kuni need omale lugeja leiavad. Halvas seisukorras annetatud teavikud jõuavad omakorda ringlusse, enamasti paberi tootmiseks," kirjutatakse näituse tutvustuses.

Näitus on jätkuks Francisco Martínezi ja Viktor Gurovi korraldatud näitusele "Ex Libris" Sillart galeriis Sillamäel.

Näitus "Ex Libris: hüljatud raamatute üldine teooria" jääb avatuks 11. augustini. Klaasmajas esitletud raamatud saavad näituse lõppedes uue elu ja antakse soovijatele tasuta.