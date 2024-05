Uma Pido toob laulukaare alla rekordarvu esinejaid

Tänavu kuuendat korda Lõuna-Eestis toimuv võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido on lavastaja Diana Leesalu sõnul suurim, mis seni toimunud on. "Ju siis on inimestel võru keeles laulmise isu nii suur," pakkus lavastaja "Terevisioonis", miks lauljatel peo vastu nii suur huvi on. "Ma tean, et pealinnaski on koore, kes on keelega natukene tööd teinud."

Leesalu usub, et peo populaarsuse taga on eestlaste armastus laulda. "Iga võimalus, mis selleks on, tuleb ära kasutada. Võru keeles laulmine on eriti teistsugune ja huvitav kogemus. Ma arvan, et ka need külalised, kes peole tulevad, tahavad Lõuna-Eesti väest ja hingest, mis on kohati võib-olla rajum, vingem ning heas mõttes metsikum kui Põhja-Eestis, osa saada."

Seekordse laulupeo teemaks on mäng. "See tähendab seda, et vaatame otsa, tuletame meelde ja läheneme väikese vimkaga vanadele rahvalikele laulumängudele. Peo narratiiv on mängust lähtuv: kuidas inimene mängu ja mängimisega kõrvuti üles kasvab ja millist mõju see mäng talle kogu tema elukaare jooksul avaldab," selgitas lavastaja.

Samuti ei puudu peolt mängimise juurde käivad nukud. "Taavi Tõnisson, kes on nukkudega väga sina peal olev lavastaja, on ka abis ja aitab seda poolt lavastada. Mõõtmetelt päris suured üllatused on tulemas," tõstis Leesalu peolt katteloori.

Peo kunstnikud on Marion Undusk ja Martin Mikson, liikumisjuht on Ingmar Jõela ja peo vahenumbrite muusikaline kujundaja on Ardo Ran Varres. Lauljaid saadab orkester Riivo Jõgi juhatusel, pisut vürtsi lisab orkester Karmid Torud. Solistidena astuvad üles Mari Kalkun, Meelika ja Meelis Hainsoo, Contra, Hilje Murel, Andres Mähar jt. Kaasa löövad eri põlvkondade tantsurühmad.