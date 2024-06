Raamatusarjas "Ööülikooli raamatukogu" ilmus Tõnu Õnnepalu "Siinpool vaikust"

Raamatusse valitud loengutest moodustub tervik, milles korduvateks märksõnadeks on kaduvik, igavik, tõde ja vabadus, aga ka kordumine ise – ajalugu loov paradoks: inimese kustumatu janu uue järele ning vähemasti sama kirglik kadunud kuldaja igatsus. Nendes ettearvatavalt ettearvamatutes voogudes on kindel vaid üks: me kõik sureme. Õnnepalu juurdleb muu hulgas selle üle, kuidas pühitseda meile kingitud aega ja kas kaduviku kaudu on võimalik, kasvõi vilksamisi, näha meis endis peituvat igavikku.

Raamat algab Joonas Hellerma intervjuuga, kus Õnnepalu avab oma teoste, elu ja ideede tausta.

Raamatu toimetaja on Tõnis Tootsen, kujundaja Kaili Kalle, raamatusarja on kujundanud Lilli-Krõõt Repnau.

Varem on sarjas "Ööülikooli raamatukogu" ilmunud Jaan Kaplinski "Vaimu paik" ja Fred Jüssi "Olemise mõnu".