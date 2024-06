Teatrifestival Draama avalikustas programmi

Programmi on kokku pannud festivali loomenõukogu liikmed Hedi-Liis Toome, Liisi Aibel, Karin Allik ja Meelis Oidsalu.

Festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome märkis, et kuigi tänavuse festivali programm on väiksemahulisem kui eelmistel aastatel, peegeldab see jätkuvalt Eesti teatri mitmekesisust.

"Mitmeid lavastusi ühendava teemana võib välja tuua indiviidi ja süsteemi vastasseisu. See ei tähendab ilmtingimata poliitilist lavastust, vaid teemaga erinevate nurkade alt tegelemist. Silma paistab kindlasti Juhan Ulfsaki osalusel tehtud lavastuste rohkus," kirjeldas ta.

Festivali programmi kuuluvad sel aastal:

Eesti Draamateatri "Teoreem" (lavastaja Juhan Ulfsak)

(lavastaja Juhan Ulfsak) Von Krahli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia "Ei usu!" (lavastaja Juhan Ulfsak)

(lavastaja Juhan Ulfsak) Theatrumi "Mõõt mõõdu vastu" (lavastaja Lembit Peterson)

(lavastaja Lembit Peterson) Tartu Uue Teatri "Mis saab siis, kui meid enam ei ole?" (lavastaja Kirill Havanski)

(lavastaja Kirill Havanski) Kanuti Gildi Saali produtseeritud "Fun Fact" (autorid Branko Jordan, Katarina Stegnar, Primož Bezjak, Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero Epner),

(autorid Branko Jordan, Katarina Stegnar, Primož Bezjak, Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero Epner), Ekspeditsiooni "Reis metsa lõppu" (lavastaja Lauri Lagle)

(lavastaja Lauri Lagle) Musta Kasti "Lilli" (lavastaja Kaija M. Külm)

(lavastaja Kaija M. Külm) Vaba Lava ja Kiievi Dramaturgide Teatri "(Elu) sunnitud valikud" (lavastaja Valters Silis)

(lavastaja Valters Silis) Teater Vanemuine "Sada grammi taevasina" (lavastaja Urmas Vadi)

(lavastaja Urmas Vadi) Vene Teatri "Kolmanda impeeriumi hirm ja viletsus" (lavastaja Timofey Kulyabin)

(lavastaja Timofey Kulyabin) Kanuti Gildi Saali produtseeritud "Tädi Õie 65. sünnipäev" (lavastaja Urmas Lüüs)

(lavastaja Urmas Lüüs) Draama lisaprogrammi kuulub sel aastal Tartu Uue Teatri "Tundmatute asjade mets" (llavastaja Andreas Aadel).

Festivali staap asub seekord Tartu Saksa Kultuuri Instituudis, kus on 2.–7. septembrini avatud eesti näitekirjanduse keskus, mis kannab nime Äratundmishetkede Maja. Terve nädala vältel on majas avatud Eesti Teatri Agentuuri ja kunstnik Illimar Vihmari koostöös valminud interaktiivne näitus, kust leiab ka näidendite hüpikraamatukogu.

Nädala teisel poolel saab Äratundmishetkede Majas teoks aga ainulaadne näidendite lugemise maraton. Programmist leiab veel raamatuesitlusi ja arutelusid, ühtlasi toimub seal Draama festivali lõpupidu. Äratundmishetkede Maja on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist ja sellega tähistab Eesti Teatri Agentuur oma 30. sünnipäeva.