Põltsamaal saab näha näitust linnale kuulsust toonud toidu- ja veinitootmisest

Muuseumisse sisenejat tervitavad omaaegse Põltsamaa toidutööstuse kuulsaimad tooted - tuubiekstrakt "Kosmos", aga samuti kuulus tuubimarmelaad ja endise nõukogudemaa kosmonautidele mõeldud tuubitoidud. Aga näha saab ka seda, milline oli omaaegne purgisuppide, salatite ja mahlade valik. Ülevaate saab enam kui sajand kestnud veinitootmise ajaloost.

"Kogu selle tehase juhtimist iseloomustab selline uuendusmeelsus, arendusmeelsus, innovaatiline lähenemine," ütles Põltsamaa lossikompleksi juht Egle Oja.

"Purkide sees on päris hoidised, on nii originaale, kui on ka tänaseks järele taastatud tooteid, sest kõiki originaale kahjuks säilinud ei ole, mida siin esitelda soovisime," lisas ta.

Kui purgisuppide, purgisalatite ja sinepi tootmine Põltsamaal jätkub, siis veinide tootmine ja villimine lõpetati möödunud aastal, kuna tehas vajanuks suuri investeeringuid.

"Veine enam ei tehta, aga meie ekspositsioon ikkagi võtab jälle kokku kogu selle pika veinitootmise ajaloo, mis on ka olnud Eestis ainulaadne, pikk ja järjepidev lugu. Läbi erinevate võimude on veinitootmist siin elus hoitud," sõnas Oja.

"Piimatööstuse ajalugu ja Põltsamaa piimatööstust on meil plaanis tutvustada uues ekspositsioonis, mile arendusega me nüüd kohe edasi läheme," kinnitas Oja.

Põltsamaa toidutööstuse näitus on tasuta.