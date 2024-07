Ilmus Genka nooruspõlve thrash-metal'i bändi Bad Influence debüütalbum

Laupäeval, 20. juulil andis plaadifirma Legendaarne välja thrash-metal'i ansambli Bad Influence debüütalbumi "Years In Blood".

Bad Influence on nelja 15–16 aastase sõbra – Marguse, Indreku, Daneki ja Henry – koolivaheajal tehtud thrash-metal bänd. Lapsepõlves salvestatud demod kaevati üles ja vahepeal meesteks saanud poisikesed vorpisid demod uude kuude ning 35 aastat hiljem anti välja album ja Marguse juubelil ka esimene kontsert.

"Kõigepealt lõi Jumal taeva ja maa. Kõik oli ilus, aga siis hakkas inimkond näitama oma halvimat palet ja loodetud paradiisi asemel muudeti elu maapealseks põrguks. Selline oli elu ka aastatel 1989–1992,kus lootus ja vabaduseiha segunes valeprohvetite ja variseridega ning vohas silmakirjalikkus!" meenutas ansambli vokalist Margus albumi sünniaega.

"Just see ajastu ja sügav huvi metalse muusika vastu inspireeris 15-aastaseid noormehi looma aastal 1989 Pärnu-Jaagupis ansambli "Bad Influence". Kolme aasta jooksul loodi terve plaadi jagu lugusid, aga keeruline ajastu ei võimaldanud seda kõike albumiks vormida. Nüüd, 35 aastat (!) hiljem, sai see ikkagi tehtud – palju higi, pisaraid ja verd," lisas vokalist.

2024. aasta suvel ilmunud albumi peal kõik on omaaegsed originaallood tänapäevases raskes metalses võtmes, kinnitas ansambel. Albumi vahelt leiab ka 20-leheküljelise raamatu, kus kirjas bändi ajalugu.

Kitarrisoologa toetab bändi Tarvo Valm, albumi masterdas Taavi "Taff" Aavik ning kujundasid Margus Amor ja Ardo Kivi.