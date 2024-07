Kuressaares avatakse kunstirühmituse Kvadraat debüütnäitus "Kokkupuude"

"Kokkupuude" on kunstirühmituse Kvadraat debüütnäitus. Rühmitusse kuuluvad Elise Marie Olesk, Paul Rannik, Sandra Puusepp, Marten Prei ja Triin Mänd. Rühmituse eesmärk on tuua fookusesse graafika omadused, mis näitavad graafikat olulise osana kaasaegse kunsti väljal.

Näitus keskendub graafika mitmekülgsusele, esitades kontseptuaalseid töövõtteid ja interdistsiplinaarset lähenemist. Kunstnike sõnul nihutavad teosed nii visuaali kui ka sisu poolest arusaama graafikast, tuues esile kunstnike loomingulise ja uuendusliku mõtlemise.

"Kontakt, surve ja jälg on graafika olemuse tuum. See algab juba kogemisest, erinevate mälestusjälgede ja uute ideede töötlemisest, jätkub materjalide ettevalmistamisega, nagu plaadi söövitamine happega või käsitsi oma jõuga metalli sisse jälje kraapimine, trükkimise hetkel pressi surve rakendamisega ja kordub uuesti tsüklina, kuniks uus jälg on teosena sündinud," märkisid kunstnikud näituse tutvustuses.

Näitus jääb avatuks 12. augustini.