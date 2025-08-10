Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

Kunstirühmitus Kvadraat avas Kuressaares kaheksa noore kunstniku töödega näituse "Naabriga sama kena", mille keskpunktis on koostöö. Tegemist on jätkuga nende näituseseeriale, mille käigus uuritakse graafika omadusi ja väljendusrikkust kaasaegse kunsti väljal.

Näitusel "Naabriga sama kena" on ühe katuse alla kogunenud noored kunstnikud, kelle praktikad võivad esmapilgul tunduda eriilmelised ja vastanduvad, ent teisel või kolmandal vaatamisel avanevad nii loomingu kui ka kunstnike vahel paiknevad niidid, mis ühendavad neid mitte ainult omavahel, vaid ka võõra uudistava pilgu läbi. Tegemist on jätkuga kunstirühmitus Kvadraat näituseseeriale, mille käigus uuritakse graafika omadusi ja väljendusrikkust kaasaegse kunsti väljal.

Kui esimene näitus ,,Kokkupuude" keskendus omadustele nagu puudutus, kontakt ja surve, siis seekord jätkatakse ühiskondlikkuse, kollaboratiivsuse ja kommunikatsiooniga.

Näituse kuraatorid on Kvadraat ehk Elise Marie Olesk, Marten Prei, Paul Rannik, Sandra Puusepp ja Triin Mänd.

Näitusel osalevad kunstnikud Asmus Soodla, Elo Vahtrik, Irma Holm, Kail Timusk, Liisa-Lota Jõeleht, Margarita Feofanova, Maria Izabella Lehtsaar ja Sonja Sutt.

Näitus jääb avatuks 19. augustini aadressil Lootsi 17, Kuressaare.