X!

Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

Kunst
Kunstirühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse
Vaata galeriid
14 pilti
Kunst

Kunstirühmitus Kvadraat avas Kuressaares kaheksa noore kunstniku töödega näituse "Naabriga sama kena", mille keskpunktis on koostöö. Tegemist on jätkuga nende näituseseeriale, mille käigus uuritakse graafika omadusi ja väljendusrikkust kaasaegse kunsti väljal.

Näitusel "Naabriga sama kena" on ühe katuse alla kogunenud noored kunstnikud, kelle praktikad võivad esmapilgul tunduda eriilmelised ja vastanduvad, ent teisel või kolmandal vaatamisel avanevad nii loomingu kui ka kunstnike vahel paiknevad niidid, mis ühendavad neid mitte ainult omavahel, vaid ka võõra uudistava pilgu läbi. Tegemist on jätkuga kunstirühmitus Kvadraat näituseseeriale, mille käigus uuritakse graafika omadusi ja väljendusrikkust kaasaegse kunsti väljal.

Kui esimene näitus ,,Kokkupuude" keskendus omadustele nagu puudutus, kontakt ja surve, siis seekord jätkatakse ühiskondlikkuse, kollaboratiivsuse ja kommunikatsiooniga.

Näituse kuraatorid on Kvadraat ehk Elise Marie Olesk, Marten Prei, Paul Rannik, Sandra Puusepp ja Triin Mänd.

Näitusel osalevad kunstnikud Asmus Soodla, Elo Vahtrik, Irma Holm, Kail Timusk, Liisa-Lota Jõeleht, Margarita Feofanova, Maria Izabella Lehtsaar ja Sonja Sutt.

Näitus jääb avatuks 19. augustini aadressil Lootsi 17, Kuressaare.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:07

Galerii: rühmitus Kvadraat avas Kuressaares näituse "Naabriga sama kena"

12:02

Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

09:15

Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine

09.08

Tänavune Viru Folk toob publiku ette Põhja-Ameerika pärandi

09.08

Galerii: Anna Škodenko avas Vaal galeriis isikunäituse "Libe tee"

09.08

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

09.08

Urmas Viik toob Pallase galeriisse "Megalilled ja tribaalrebased"

09.08

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

09.08

Arvustus. Kas tahame elada unenägude, armastuse ja imedeta maailmas?

08.08

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:15

Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine

08.08

Suri luuletaja Virve Osila

08.08

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

09.08

Arvustus. Kas tahame elada unenägude, armastuse ja imedeta maailmas?

08.08

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

09.08

Tänavune Viru Folk toob publiku ette Põhja-Ameerika pärandi

09.08

Galerii: Krulli kvartalis tähistati Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva

07.08

Ugala teater toob sügisel publikuni kolm uuslavastust

07.08

Galerii: algasid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

09.08

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo