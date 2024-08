Liivi muuseumi aasta kirjanik on Urmas Vadi

Romaan "Kuu teine pool" jutustab lähiminevikust, valulikust siirdeajast ja perekondlikest taakadest, millesse tegelased tragikoomiliselt takerduma kipuvad. Igaüks püüab oma painetest vabaneda omamoodi. Vadilik absurd avaldub romaanis ootamatult realistlikus tegelaste hingeelu lähivaatluses, nii tunnemegi hõlpsasti ära nii ennast kui oma lähedasi.

Žüriiliige Mihkel Kunnus toob välja, et Urmas Vadi puhul langeb tunnustus "Eesti kirjanik" ja teose määratlus iseäranis kokku. ""Kuu teine pool" on tõesti just Eesti kirjandus, väga hea kirjandus, väga hea Eesti kirjandus. "Odysseiat" ja "Eumeniide" saab (ja peabki) tõlke läbi importima, importida saab ka head ulmet, ajatuid armastuslugusid, sookirjandust ja muud säärast. "Kuu teine pool" on miski, mida importida ei saa, see on üdini kohalik, nõnda puudutab Vadi isiklikku elu ja mälu oma eakaaslastel ja vanematel."

Urmas Vadi sai auhinnaks Juhan Liivi haamri, mille varre on ajahammas ära purenud.

Eesti Kirjaniku auhinda antakse välja aastast 2010, tiitli on seni saanud Vahur Afanasjev, Meelis Friedenthal, Urmas Vadi, Elo-Maria Roots, Jan Kaus, Kai Aareleid, Mihkel Mutt, Eva Koff, Andrei Hvostov, Susan Luitsalu, Kiwa ja Lilli Luuk.