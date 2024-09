Pildid: "Jan Uuspõld läheb koju" jõuab vaatajate ette tuleva aasta kevadel

"Kojuminek on sümboolne teekond kahe maailma vahel. Ka Homerose Odüsseus sattus koduteel Trooja sõjast tormide, nõidade, kükloopide ja muude kiusajate ohvriks," selgitab filmi režissöör Andres Maimik.

Režissöör Rain Tolk lisas, et loodetavasti saab filmist "Jan Uuspõld läheb koju" samasugune kultusfilm nagu esimesest osast, mis elab oma elu 17 aastat pärast väljatulekut. "Uuele Uuspõllu filmile püstitatakse oma tempel, kus kõneldakse vaid filmi tsitaatidega ja kuhu lastakse sisse ainult karakteriteks kostümeerituna," lisab ta.

Peaosas on Jan Uuspõld, teistes osades Ott Sepp, Märt Avandi, Indrek Taalmaa, Ain Mäeots, Karin Rask, Tarvo Sõmer, Liisa Saaremäel, Grete Jürgenson, Erich Krieger, Ott Raidmets, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Andres Maimik, Rain Tolk, Ragne Pekarev, Liisa Linhein, Märten Matsu, Karl Birnbaum, Raul Saaremets, Henry Kõrvits jt.

Filmi režissöörid on Rain Tolk ja Andres Maimik ("Jan Uuspõld läheb Tartusse"), produtsentid Motor Entertainment Group ja Apollo Film Productions ("Talve", "Vanamehe film", "Apteeker Melchior"; "Vari" ). "Jan Uuspõld läheb koju" kaastootjad on Indrek Rahumaa, Raivo Hein, Joakim Helenius ja Neinar Seli. Produtsendid on Liis Jalasto, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Operaator on Freddy-Alder Saunanen. Kunstnik Katrin Sipelgas. Muusika autorid Sten Šeripov ja Vaiko Eplik.