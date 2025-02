Galerii: Tallinnas esilinastus Maimiku ja Tolgi "Jan Uuspõld läheb koju"

Filmi levitaja Timo Diener ütles esilinastuse järel, et viimastel aegadel on tunda, et Eesti kinopublik tahab midagi, mis pakuks neile võimalust end argielust paariks tunniks välja lülitada ja oma meelt lahutada. "Jani "eluraskused" kinolinal on juba esimese paari eellinastuste päeva vältel ligi meelitanud juba tuhandeid vaatajaid ning arvestades, kui armastatud näitleja Jan eestlaste seas on, võime olla lootusrikkad, et rahvas leiab üles tee kinosaali," sõnas ta.

Peaosas on Jan Uuspõld, teistes osades Ott Sepp, Märt Avandi, Indrek Taalmaa, Ain Mäeots, Karin Rask, Tarvo Sõmer, Liisa Saaremäel, Grete Jürgenson, Erich Krieger, Ott Raidmets, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Andres Maimik, Rain Tolk, Ragne Pekarev, Liisa Linhein, Märten Matsu, Karl Birnbaum, Raul Saaremets, Henry Kõrvits jt.

Filmi režissöörideks on Rain Tolk ja Andres Maimik ("Jan Uuspõld läheb Tartusse"), produtsentideks on Motor Entertainment Group ja Apollo Film Productions ("Talve", "Vanamehe film", "Apteeker Melchior"; "Vari" ). "Jan Uuspõld läheb koju" kaastootjateks on Indrek Rahumaa, Raivo Hein, Joakim Helenius ja Neinar Seli. Produtsendid on Liis Jalasto, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Operaator on Freddy-Alder Saunanen. Kunstnik Katrin Sipelgas. Muusika autorid Sten Šeripov ja Vaiko Eplik. Filmi levitab Hea Film.