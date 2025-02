Andrei Liimets: "Jan Uuspõld läheb koju" mõjub pastakast välja imetuna

Kinodesse on jõudnud Rain Tolgi ja Andres Maimiku komöödia "Jan Uuspõld läheb koju", mis on järg 2007. aastal valminud filmile "Jan Uuspõld läheb Tartusse".

Uues filmis hakkab Jan Uuspõld just filmima oma armukese ilusalongile promovideot, kui abikaasa helistab ja palub mehel koju minna. Sellele järgneb teekond, mille jooksul kohtub Uuspõld paljude seltskonnaelu kuulsuste ning värvikate tegelastega, nende hulgas näiteks vennad Eskod, Franz Malmsten, Genka ja Erich Krieger.

Režissöör Rain Tolgi sõnul tekkis mõte, et võiks järje teha, kohe pärast "Jan Uuspõld läheb Tartusse" valmimist, korra käis isegi läbi variant, et võiks Uuspõllu kosmosesse viia. "Idee hakkas hargnema põhiliselt seetõttu, et Jan oli jälle oma kireva eraelu tõttu esikaantel, ja noh, kuna need pealkirjad olid üsna ootamatud, siis Jan juba aimas ette, et ma helistan talle," rääkis Tolk.

"Jan panustas omajagu, päris paljud momendid on tema enda elust, ka mõned monoloogid on seotud päris Janiga, aga siis kui me neid ideid brainstorm'isime, siis Jan oli aeg-ajalt kambas, tema osalus on ilmne selle filmi juures," lisas režissöör.

Filmikriitik Andrei Liimets sõnas, et olles hiljuti "Jan Uuspõld läheb Tartusse" üle vaadanud, mõistis ta, et tegu on ikkagi väga hea ajastuportreega, mis on ka ajale hästi vastu pidanud. Uus film tema sõnul siiski sama õnnestunud ei ole.

""Jan Uuspõld läheb koju" püüab seda sama välku uuesti pudelisse saada ja mingis mõttes rihvida sarnase looga, panna rohkem tänasest Eestist detaile sinna, aga see paraku üldse ei toimi sellisel kujul. See alguspunkt on juba nii palju masinlikum. See, mis tuli esimeses osas loomulikult ja mõjus tol hetkel värske, toore ja naljakana, mõjub praegu rohkem pastakast välja imetuna," kommenteeris kriitik.