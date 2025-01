Vaata: ilmus esimene lühiklipp filmist "Jan Uuspõld läheb koju"

Jan Uuspõld ise ootab filmi järge kinodesse väga, lisades, et filmi peab vaatama juba selle pärast, et on väga suur vahe, kas inimene läheb Tartusse või läheb ta koju. "Eks need raskusastmed juba iseenesest on erinevad. Minu jaoks oli see teekond üheaegselt naljakas, lõõgastav ja mõtlemapanev. Samas nõudis sageli väga suurt pingutust, et tõsiseks jääda," ütles Jan Uuspõld.

Kui näitleja Jan Uuspõld peab filmima oma suvearmukese Britta ilusalongile promovideot, helistab talle ametlik abikaasa ja paneb ta fakti ette: mees peab koju tulema ja kõik mahalaristatud rahad tagasi teenima. Kuna Jan teeb alati nii, nagu naised tahavad, hakkab ta kimbatuslikust olukorrast väljapääsu otsima. Lahenduseks näib olevat osaleda oma elust rääkiva filmi uusversioonis. Paraku otsustab lavastaja kehva avaliku mainega Jani kõrvale lükata. Nii ei jää mehel muud üle kui käima tõmmata suvetuur iseendaga peaosas. Aga sellega läheb nagu ikka – elu on see, mis juhtub siis, kui sul on parimad kavatsused.

"Kojuminek on sümboolne teekond kahe maailma vahel. Ka Homerose Odüsseus sattus koduteel Trooja sõjast tormide, nõidade, kükloopide ja muude kiusajate ohvriks," selgitas filmi režissöör Andres Maimik.

Režissöör Rain Tolk lisas, et loodetavasti saab filmist "Jan Uuspõld läheb koju" samasugune kultusfilm nagu esimesest osast, mis elab oma elu 17 aastat pärast väljatulekut.

Filmis astuvad üles Ott Sepp, Märt Avandi, Indrek Taalmaa, Ain Mäeots, Karin Rask, Tarvo Sõmer, Liisa Saaremäel, Grete Jürgenson, Erich Krieger, Ott Raidmets, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Andres Maimik, Rain Tolk, Ragne Pekarev, Liisa Linhein, Märten Matsu, Karl Birnbaum, Raul Saaremets, Henry Kõrvits jt.