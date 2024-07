Pildid: Tallinnas algasid filmi "Jan Uuspõld läheb koju" võtted

Režissöör Andres Maimiku sõnul on filmi tegemiseks parim ajastus. "50-aastaseks saanud Jan Uuspõld on küll parimas loomeeas, aga oma kireva elu tõttu kollase meedia absoluutne lemmik. Kõik see kirev elu, mis tema ümber keerleb – armumised, mootorrattad, naised, rahajamad, enesekaotamised ja -leidmised – on uue filmi algmaterjaliks kvaliteetseim kraam," ütles Maimik.

"Jani teekond on omamoodi Odysseuse eksirännak, liiga pikk kodutee, millel varitsesid kiusatused ja tormid, ahvatlevad nõiad ja tigedad kükloobid, mis teda rajalt maha tõmbavad. Nii on ka Janiga, kuid üks kord ta ikkagi koju jõuab," sõnas režissöör Rain Tolk.

"Jan Uuspõld läheb koju" algab sellega, et kui näitleja Jan Uuspõld peab filmima oma suvearmukese Britta ilusalongile promovideot, helistab talle ametlik abikaasa ja paneb ta fakti ette: mees peab koju tulema ja kõik mahalaristatud rahad tagasi teenima. Kuna Jan teeb alati nii nagu naised tahavad, hakkab ta kimbatavast olukorrast väljapääsu otsima. Lahenduseks näib olevat osaleda oma elust rääkiva filmi uusversioonis. Paraku otsustab lavastaja kehva avaliku mainega Jani kõrvale lükata, pärast mida otsustab ta tõmmata käima suvetuuri iseendaga peaosas.

Peaosas on Jan Uuspõld, teistes osades Ott Sepp, Märt Avandi, Indrek Taalmaa, Ain Mäeots, Karin Rask, Tarvo Sõmer, Liisa Saaremäel, Grete Jürgenson, Erich Krieger, Ott Raidmets, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Toomas Hendrik Ilves, Andres Maimik, Rain Tolk, Ragne Pekarev, Liisa Linhein, Märten Matsu, Karl Birnbaum, Raul Saaremets, Henry Kõrvits jt.

Filmi režissöörid on Rain Tolk ja Andres Maimik, produtsendid on Motor Entertainment Group ja Apollo Film Productions ("Talve", "Vanamehe film", "Apteeker Melchior"). "Jan Uuspõld läheb koju" kaastootjateks on Indrek Rahumaa, Raivo Hein, Joakim Helenius ja Neinar Seli. Produtsendid on Liis Jalasto, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Operaator on Freddy-Alder Saunanen. Kunstnik Katrin Sipelgas.