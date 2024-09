Tolgi ja Maimiku "Aurora" jõuab kinodesse tuleva aasta jaanuaris

"Aurora" on lugu noorest naisest, kes on üles kasvanud tihedalt seotud, ühtehoidvas, aga ka üksteist jälgivas perekonnas. Kui aga peategelasele tekib metsik salaelu, mis vabastab teda reeglite diktaadi alt, hakkavad need kaks maailma - päritolupere ja keelatud armastus - liikuma vääramatul kokkupõrkekursil.

"Armastus on inimelu kõige võimsam kogemus. Ta võib viia sind ääre peale nii heas kui halvas, ta võib anda elule tähenduse, kui ka kõik oma teel purustada," ütles Andres Maimik.

"Aurora" on valminud karakteripõhise improvisatsiooni meetodi abil, filmi stsenaarium valmis improvisatsiooniliste proovide käigus, kus näitleja elab läbi samu tundeid, mis nende karaktergi ja reageerib tundmatutele olukordadele oma tegelaskuju psüühikast lähtudes.

Filmi peaosas on Maarja Johanna Mägi, teistes rollides Ott Kartau, Indrek Taalmaa, Kersti Heinloo, Jörgen Liik, Rea Lest jpt.

Režissöörid-stsenaristid Andres Maimik ja Rain Tolk, operaator Heiko Sikka, kunstnik Anneli Arusaar, helilooja Sten Šeripov, kostüümikunstnik Kärt Hammer, helirežissöör: Olger Bernadt, produtsent Madis Tüür ja tootjafirma Kuukulgur Film.