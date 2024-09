Foto Tallinna stipendiumi pälvis Birgit Püve

"Artproofi ja Foto Tallinna stipendium pole pelgalt rahaline panus vaid produktsioonistipendium, mis toetab messile uue seeria loomist. Tänavuse stipendiumi laureaadiks valisime lummava ja tähelepanuväärse fotoseeriaga messil esindatud Eesti kunstniku Birgit Püve," kommenteeris Artproofi juhatuse liige Taavi Rekkaro. "Tasub siiski rõhutada, et Foto Tallinna valik oli igas mõttes väga kõrge kvaliteediga ja võimaluse korral oleks stipendiaate olnud oluliselt rohkem," lisas ta.

Foto Tallinna peakorraldaja Kadi-Ell Tähiste kommenteeris, et kolmepäevase messi jooksul külastas messi tuhatkond inimest, mis on suurusjärgus sama eelmise korraga, kuid võrreldes üle-eelmise aastaga oli selgelt näha teadlikkuse ja kunstihuvi kasvu. Fotokunstimessilt leidis uue omaniku rekordarv kunstiteoseid – kokku müüdi 40 kunstiteost 19 kunstnikult, mis on võrreldes möödunud korral toimunud messiga ligi 20 protsenti rohkem.

Foto Tallinn on iga kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline fotokunstimess, mis tutvustab žürii poolt välja valitud uusimat kaasegset fotokunsti ja loob kunstipublikule võimaluse näha, osta ja koguda värsket fotokunsti.

Tänavu oli festivali kuraator oli Isabella van Marle, ning žüriiliikmeteks kunstiteadlane ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse direktor Karin Laansoo, New Yorgis baseeruva väljaande Aperture vanemtoimetaja Brendan Embser ja Bolognas asuva PhD Muuseumi juht ning rahvusvahelise fotofestivali PhMuseum Days asutaja Giuseppe Oliverio.