Eesti ainukesel kunstimessil Foto Tallinn müüdi 40 teost

Esmaspäevase seisuga leidis messilt uue omaniku 40 teost, eelmisel korral oli neid 33. Teoste hinnatase eelmise, kahe aasta taguse messiga muutunud polnud – hinnad ulatusid 400–6000 euroni. Kunstiostjate profiil ulatus eraisikutest kollektsionääride ja ettevõteteni, kel oma kunstikogu.

"Seekord olid esil peamiselt erakogujad. See on ka suund, mida siin kunstnikega arutasime, millega võiks tulevikus tööd teha – et nii Eesti muuseumid kui ka rahvusvahelised muuseumid fotokunsti koguks. See on midagi, mis eraldi tähelepanu vajab," rääkis Foto Tallinna korraldaja Kadi-Ell Tähiste.