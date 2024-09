Etendusasutuste liit: kärbe võiks olla kokku kuni kaks protsenti

"Plaanitud mahus eelarvekärbe etenduskunstide kvaliteetset jätkumist ei taga, vaid toob kaasa pöördumatuid negatiivseid tagajärgi, milleks on ebamõistlik koondamislaine – erialadel, millele hiljem tagasi pöörduda on raske – ja töökohtade oluline vähenemine, etenduskunstide pealesunnitud kommertsialiseerumine ning kättesaadavuse vähenemine – piletihinna paratamatu tõusu tõttu – eriti väiksema sissetulekuga inimeste hulgas," kirjutas liit pöördumises.

Samal ajal rõhutasid nad, et kõik Eesti etendusasutused peavad tegelema sisekaemusega ja mõtlema, kas kõik töölõigud on korraldatud piisavalt efektiivselt, milline on optimaalne uuslavastuste arv ja milline on nende välja toomiseks vajalik ressurss.

Ettepanekutena pakkusid nad välja, et kärbe võiks olla kokku kuni kaks protsenti ja eraõiguslike teatrite kärbe ei ületa riigi sihtasutuste oma. "Aastaks külmutatud palgafondi tõstmiseks alustatakse läbirääkimisi, kuna majanduskeskkond võib ka paraneda, ei võtaks see kokkulepe inimestelt perspektiivi ja usku oma erialal tegutseda, Eesti kultuuri säilitada ja arendada."

Pöördumisele kirjutasid alla 20 Eesti teatri või etendusasutuse juhid, nende hulgas Von Krahli teatri värske juht Jaak Prints, Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten ja Vanemuise teatri juht Aivar Mäe.