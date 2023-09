Kadri Lukk: uus etendusasutuste rahastamise määrus ei lahenda suurimat vastuolu

Eesti Etendusasutuste Liit tegi kevadel ministeeriumile rea ettepanekuid rahastamismääruse täiendamiseks ja parandamiseks.

"Ega meie lootus ei olnud, et 100 protsenti kõike arvestatakse, aga näha on, et ministeerium on mõelnud kaasa ja püüdnud arvestada niipalju kui võimalik," kommenteeris EETALi esimees Velvo Väli.

​Etendusasutuste liit saadab homme ministeeriumile kümmekond täpsustust ja parandust.

"Määruse tekstist on kadumas mahu arvutuse printsiip, et kuidas kõigile oleks võrdselt – see on teema, millega võiksime edasi töötada," sõnas Väli.

Väike- ja projektiteatrite liidu juht Kadri Lukk ütles, et tema arvates ei lahenda määruse muudatused suurimat vastuolu, kus ühesuguste kriteeriumite järgi hinnatakse suuri era repertuaariteatreid, nagu VAT, Theatrum ja Tallinna Linnateater, ning väikesi projektiteatreid, kus põhikoosseisus on kolm kuni seitse inimest ning tegevuskava on projekti mitte hooajapõhine.

"Meile, kui väike ja projektiteatritele, ei ole need kriteeriumid veel sobilikud või sobilikus vormis," teatas Lukk.

Ka Tallinna abilinnapea Kaarel Oja ütleb, et ehkki määrusega on tööd tehtud, on endiselt Tallinna Linnateater n-ö valel eelarvereal.

"Linnateater oma toimimismudelilt on sama kui noorsooteater ja draamateater ja sellest tuleb ka lähtuda," ütles Tallinna abilinnape Kaarel Oja.

Küll aga peab Oja positiivseks määrusega loodud võimalust taotleda teatritel raha kolmeks hooajaks ette.

Arvestades viimaseid aastaid, kus mõni teater saab rahastamisotuse aasta algul, kui hooaeg käib, on [mindud] suur samm edasi," lausus Oja.