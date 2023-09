Prantsusmaa kaasaegse nukukunsti festivali fookuses on 2025. aastal Balti riigid

"Oleme töötanud pikalt selle nimel, et jõuda Baltikumi visuaalteatri programmiga siinsele festivalile ja saame nüüd öelda, et käed selleks on löödud ja kohtumisel festivali kunstilise juhi Pierre-Yves Charlois'ga sai paika pandud, et 2025. aasta festivalil on oma Balti fookus, mis võimaldab viia maailmaareenile lavastused Eestist, Lätist ja Leedust," rääkis Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes'il viibiv visuaalteatrifestivali Tallinn Treff juht Leino Rei.

Rei eestvedamisel toimus 2022. aasta mais Tallinnas ka Balti visuaalteatri esitlusfestival Baltic Showcase. Kolme Balti riigi visuaalteatrivõrgustike koostöös korraldatava festivali eesmärgiks on tutvustada Eesti, Läti ja Leedu visuaalteatrit Balti riikide publikule ja rahvusvaheliste festivalide korraldajatele ning avada seeläbi siinsetele tegijatele uks rahvusvahelistele lavadele.

"Suur töö seisab ees, aga hea meel on, et meie senine eeltöö ehk eelmisel aastal käivitatud Balti visuaalteatri esitlusfestival ja Tallinn Treffi aastatepikkune tegevus kannab vilja," sõnas Rei.

Tänavu 22. korda toimuval Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes'il annavad üheksa päeva jooksul 87 teatrit 25 riigist kokku 452 etendust ja seda külastavad ligi 150 000 vaatajat üle maailma.

Järgmine Baltic Showcase festival toimub 2024. aastal Leedus.