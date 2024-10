Haapsalu Linnagaleriis avati Brenda Purtsaku isikunäitus "Sisselõige"

Tegemist on ülevaatenäitusega, mis asetab fookusesse inimkeha fantastilise, kummastava, valusa ja kauni suhte iseendaga. Väljapanek hõlmab kunstniku viimase nelja aasta loomingut ja seal on lisaks ka paar uudisteost. Näitus on Haapsalu linnagaleriis avatud 27. oktoobrini. Kunstniku sõnul on tema loomingus tähtsal kohal anatoomia ja soov näidata, et meie keha on üks süsteem.

"Kindlasti huvitab mind inimkeha või üleüldse inimene sellepärast, et ma olen üritanud aru saada, kes ma ise olen ja üldse mis loomad me oleme siin maamunal. Saan siin ruumis uuesti näidata päris mitut oma lemmikteost," selgitas Purtsak.