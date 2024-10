Iisaku koolimaja ehitus koolitööd ei sega

11 000 euro suuruse peapreemia autorid on Daria Olovyannikova, Marsel Gimnazdinov, Katariina Grib, Karl Kiisel, Maali Roomet-Allese, Gyuri Jakabfi.

Alutaguse vallavanema Tauno Võhmari sõnul oli võidutöö selles mõttes eriline, et võimaldab koolis ehitusperioodi ajal õppetööd jätkata. "Lähteülesandes seda kirjeldatud polnud, kuid ideekavand "Vaata üles" on sellega arvestanud. Mis tähendab, et lapsed kuhugi mujale pooleteiseks aastaks kolima ei pea," sõnas Võhmar.

"Vaata üles" sai võidu 23 töö hulgas. Kokku oli arhitektuurivõistluse auhinnafond 35 000 eurot.

Alutaguse vald saab riigilt koolimaja ehitamiseks toetust, sest volikogu nõustus 2025. aasta kevadest sulgema kooli gümnaasiumiosa.