Eesti Muusika Nädala avab Jüri Reinvere autorikontsert

Viimastel aastatel suurvormidele ja muusikateatrile keskendunud Reinvere toob kontserdil välja oma vähem tuntud ehk kammerlikuma poole. Teiste seas kõlavad tšellosonaat, saksofonikvartett A kuni O ning "Causérie des confiseurs". Viimane teos kõlab kaheksast pianistist koosneva klaveriorkestri esituses.

"See on minu lugude hulgas natukene teistmoodi. Peale selle on see logistiliselt õudne – neli klaverit. Kust sa leiad koha, kus neli klaverit lavale tuuakse? Orkestrites pead juba võitlema, kui kaht harfi tahad, juba siis on kolm korda rohkem kirjavahetust. Aga no neli klaverit, neid ei hakka sul keegi lavale tooma. Ainult eestlased," rääkis helilooja.

"Eesti kultuuri järjepidevuse jaoks on äärmiselt vajalik, et meil ei ole ainult suured ja võimsad üritused, kus on 2000 inimest saalis, vaid meil on ka väiksem salongilik kammerkultuur olemas," leiab Reinvere.

Eesti Muusika Nädal toimub Tallinnas ja Tartus 15. novembrini.