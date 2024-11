Galerii: Üllar Saaremäe toob Rakvere Teatris lavale iiri draama "Öörändurid"

Viiekümnendates eluaastates Tommy on veel lahutamata kahe lapse isa, kes elab oma onu räämas majas. Koos semu Dociga teeb ta päevast päeva juhuotsi, nähes vaeva ja vahel ka sahkerdades. Ühel päeval satub tema teele täbaras seisus nooruke Aimee, keda elu pole just hellitanud.

Tegijate sõnul on trööstituses, mis lugu ümbritseb, esmapilgul keeruline lootust helgemale elule aimata. "See on peaaegu nagu muinasjutt täiskasvanutele. Alati ei pea muinasjutus olema prints valge hobusega ja printsess. Muinasjutuline võib olla ka lugu, kus pealtnäha miski ei viita helgele lõpule, kus argipäeva traagika matab lootuse õnnelikuks saada," sõnas lavastaja Üllar Saaremäe.

"Öörändurid" esietendub Rakvere Teatri suures majas 24. jaanuaril 2025.

Tõlkija Erkki Sivonen, vavastaja: Üllar Saaremäe, kunstnik: Ketlin Saaremäe, valguskujundaja Kerdo Vainer. Osades Rainer Elhi, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Laura Niils ja Tarvo Sõmer.