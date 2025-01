Üllar Saaremäe: "Öörändurid" on müstiline lugu armastusest

Üllar Saaremäe tõi Rakvere teatris lavale iiri näitekirjaniku Conor McPhersoni näidendi "Öörändurid". Pikaaegsele Rakvere teatri peanäitejuhile oli see üle seitsme aasta esimene lavatöö endises koduteatris.

Saaremäe sõnul oli ta "Öörändurite" lavaletoomisel kahe vahel. Alguses plaanis ta seda teha oma projektiteatris Sagittario suvelavastusena, kuid lõpuks langes valik Rakvere teatri kasuks.

"See on esiteks minu vana koduteater. Teiseks suurepärane trupp justnimelt sellise loo lavaletoomiseks. Suurepärane peaosatäitja Margus Grosnõi, kes siis kas samba või tuulelipuna selle materjali sees igati olemas on. Ta on näitlejana minu meelest sellises vormis, et väärib aina rohkem sellelaadseid rolle. Ja mõned noored näitlejad, kellega ma ei olnud kohtunud, tegid mulle suurt rõõmu selle prooviperioodi ajal, ja vana kaardivägi ka, kes siin üles astub," ütles lavastaja Üllar Saaremäe.

Nelja meestegelase kõrval on ainsa naisena laval Laura Niils.

"Võiks öelda, et selle loo puhul on naistegelane käivitav jõud. Kui teda ei tuleks, kui tema ei sekkuks nende meeste ellu, siis see lugu ei saaks ka kuskile edasi minna. Ta on kindlasti tegelane, kes on saanud päris korralikult elu poolt räsida. See mulle vist tema puhul väga meeldibki, et ta ei jaksa ilutsev olla ja see, kuidas ta teistele välja paistab, ei kuulu tema prioriteetide hulka," ütles näitleja Laura Niils.

"Loomulikult on see lugu eelkõige armastusest, aga siin ei tohi unustada autori Conor McPhersoni iirlaslikku müstilist tausta. Kuigi siit loost otseselt haldjad läbi ei kõnni, on see keegi või miski, kes otsustab, ikkagi kohal. Hoolimata sellest, et tegemist on väga argise looga," ütles Saaremäe.