Rakvere teatris esietendub Üllar Saaremäe lavastatud iiri draama "Öörändurid"

Pärast perele võõraks jäämist on Tommy kaotanud sihi elus edasi liikumiseks. Ta elab oma onu räämas majas, tuleb vaevu ots-otsaga kokku ja teeb koos sõber Dociga kõikmõeldavaid juhutöid. Ühel ööl ristub ta tee täbaras seisus noore naisega, kellega koos tärkab uus lootus helgele tulevikule.

Lavastaja sõnul on "Öörändurid" lugu lihtsate inimeste igapäevasest olelusvõitlusest – ebaõiglusest, hoolimisest ja lähedusest. "Aga ennekõike on see lugu võimalikkusest – et ka kõige suuremas hädas, viletsuses ja vaesuses on võimalik elu ikkagi rööbastele sättida," rääkis Saaremäe.

Näidendi tõlkis Erkki Sivonen, lavastaja ja muusikaline kujundaja on Ülar Saaremäe. Lavastuse kunstnik on Ketlin Saaremäe, valguskujundaja Kerdo Vainer. Lavale astuvad Margus Grosnõi, Rainer Elhi, Madis Mäeorg, Laura Niils ja Tarvo Sõmer.