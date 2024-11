Draamateatri lavastus "Mefisto" osaleb tuleval suvel Helsingi festivalil

Helsingi Festivali kunstiline juht Johanna Freundlich ütles, et Draamateatri "Mefisto" on muljetavaldav ja tugev meistriteos, mis põhineb Klaus Manni mõjusal romaanil. "See on julge lavastus, mis ei karda käsitleda põletavaid küsimusi, kaotamata samal ajal kergust ja teatraalset võlu."

Helsingi Festival (Helsingin Juhlaviikot) on Põhjamaade suurim valdkondade ülene kunstifestival, mis toimub augustis üle kogu linna. Festivali eesmärk on pakkuda Soome publikule ja väliskülalistele ainulaadseid elamusi muusika, teatri, tantsu, tsirkuse ja kujutava kunsti alalt ning korraldada erinevaid linnasündmusi.

Draamateater annab festivali raames Soome Rahvusteatri suures saalis kaks etendust, 15. augustil kell 19 ja 16. augustil kell 13.

Kertu Moppel ja Juhan Ulfsak pälvisid lavastajatöö ja peaosatäitmise eest lavastuses "Mefisto" riikliku kultuuripreemia 2022. aastal.