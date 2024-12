Otse kell 19: kontserdisarja "URR" fookuses on keha

Tihti on öeldud, et keha on muusiku tööriist ja osa instrumendist, seega ka muusikast, mis kuuldavale tuleb. Mitmed heliloojad on fookuse aga asetanud veelgi enam otseselt kehale, olgu see siis heli tekitajana, visuaalse tähelepanu keskpunktina või muul moel teoses olulisele kohale tõstetuna. URR-44 toob esitamisele valiku teoseid, kus keha on ühel või teisel viisil kesksel kohal.

Kava:

Vinko Globokar (1934) – ?Corporel (1985) inimkehale

Age Veeroos (1973) – Keha (2023) bassklarnetile

Alvin Lucier (1931-2021) – Music for Solo Performer (1965) võimendatud ajulainetele ja löökpillidele

Jennifer Walshe (1974) – /and Jump from the Golden Bridge (2004) ansamblile

Kohaspetsiifiline performatiivne teos inspireeritud teosest

Simon Steen-Andersen (1976) – Run Time Error (2009)

Thierry De Mey (1956) – Musique de Table (1987) kolmele esitajale

Laval on ansambel U: liikmed Tarmo Johannes, Helena Tuuling, Merje Roomere, Levi-Danel Mägila, Taavi Kerikmäe ja Vambola Krigul. Muusikapalade vahel kõnelevad teostest ja Tarmo Johannes ja Taavi Kerikmäe.

Otseülekanne Eesti Raadio 1. stuudiost on Klassikaraadio eetris teisipäeval, 3. detsembril kell 19. Helirežissöör on Ats Treimaa ja toimetaja Johanna Mängel. Videoülekande teeb ERR-i kultuuriportaal, operaator on Siim Lõvi.