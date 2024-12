Haki galerii viimane näitus viib unenägude maailma

Kalli Kalde näitus võtab kokku eelmise ja selle aasta maalid, mis on inspireeritud kahest välisresidentuurist: esimene Peruu vihmametsas ja teine Fääri saartel. Lisaks on näitusel ka kodukohas loodud kunsti. Hoolimata asukohast tulevad kunstnikul sageli ideed pimedas une ja ärkveloleku vahepealses seisundis.

"Tihtilugu on ikkagi pimedus see, kus on kõik võimalused peidus. Inimene kaotab vahel eredas valguses selle, mis on kõige tähtsam. Mul tekib alati pikk uneootuse hetk ja need pildid, mis mul pooleli on, ketravad selles hetkes. Ma teen ikkagi mingid otsused vahel just enne magama jäämist," rääkis Kalde "Aktuaalses kaameras".

Sarnaselt unenäole on kunstniku tööd kihilised ning algavad sageli ühe konkreetse sündmusega, kuid ajapikku osad pinnad ja tegelased hajuvad.

Haki galerii asutaja Raul Oreškini sõnul sobib unenäoline näitus väga hästi Haki galerii viimaseks näituseks. "Reaalsus saab Haki galeriil otsa, aga meie mälestustes, meie unenägudes võib see kõik edasi elada," lausus ta.

Näitus jääb külastajatele avatuks 21. detsembrini.