Fine5 tantsuteatris esietenduv "The Family" heidab pilgu inimeste koostoimimisele

6. jaanuaril esietendub Fine5 tantsuteatris Anita Kurõljova ja Richard Beljohini tantsulavastus "The Family", mis heidab pilgu tänapäeva inimeste koostoimimisele pere- ja ühiskonnas.

Anita Kurõljova ja Richard Beljohini lavastus uurib, mida tänases maailmas perekonna all mõeldakse ja millist emotsionaalset sisu see kannab.

"Grupp tantsijaid, kes alustavad loojatena tööprotsessi, mille käigus võtab iga liige tasapisi omaks kindla rolli, nii nagu perekonnas tavaks. Ehkki väliselt on kõik hästi, tekivad erinevalt mõtlevate inimeste vahel pinged ja siis tuleb kõigil pingutada, et kihistuste vahel olevatest lõhenemistest üle saada ning edasi liikuda," tõid tegijad näite.

Fine5 tantsuteatrile on seeKurõljova ja Beljohiniga teine koostöö. Kolm aastat tagasi tõid nad välja lavastuse "Yes or Yesn't". Laval astuvad üles Helin Jürmann, Arina Sharapova, Arina Kotova, Kaisa Marta Krause, Anita Kurõljova, Endro Roosimäe, Samuel Koppel ja Richard Beljohin.