Teatris Fine5 esietendub tantsulavastus "The Family"

Teatri Fine5 jaoks on see teine koostöö noorte koreograafide Anita Kurõljova ja Richard Beljohiniga. Richardi sõnul on lavastuses tõstatatud küsimused teda pikalt huvitanud.

"Meie evolutsioon on olnud väga keeruline, väga rikas, et kas see, kuhu me jõudnud oleme, kas sellest piisab, kas meil on kuskile edasi minna, kas me peame tulema veidi tagasi, et kuskile edasi liikuda," ütles lavastaja ja koreograaf Richard Beljohin. "See on meie peamine küsimus, millele me üritame leida mingisugust vastust."

Loo keskmes on inimese rollid ja hierarhiad nii traditsioonilises perekonnas kui ühiskonnas laiemalt.

"Samamoodi on ka siin lavastuses tekkinud tööprotsessi käigus selline hierarhia, meil on erinevas vanuses tantsijad, nooremad, vanemad ja on tekkinud selline mõnus kompott," lisas Beljohin.

"Ma olen viimasel ajal palju mõelnud, millisesse perekonda mina kuulun, ma olen mõned aastad Inglismaal elanud, kas Inglismaale või Eestimaale või tantsumaailma. Neid võimalusi on palju ja sihukene arutamine peas käib," ütles esitaja Samuel Koppel.

Lavastust mängitakse sel nädalal kolm korda Vene teatri Ring saalis.