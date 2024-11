Tantsuvaldkond: ETA toetuse lõpetamine on Eesti tantsukunstile liiga suur hoop

Kultuuriministeeriumi komisjon on teinud ettepaneku jätta järgmisel aastal tegevustoetuseta pooled era- ja munitsipaalteatritest, kes järgmiseks aastaks rahastust küsisid. Toetusest jäi esmakordselt ilma ka Eesti Tantsuagentuur.

Tantsuvaldkonna pöördumises tuuakse välja, et tantsukunst (v.a ballett) on valdkond, mis on ainult erainstitutsioonide kanda, mistõttu on valdkonna toetuse nii suur vähendamine, lisaks Eesti Tantsuagentuuri toetamise täielikule lõpetamisele ka Sõltumatu Tantsu Lava ja Fine 5 Tantsuteatri tegevustoetuse kärbetele, Eesti tantsukunstile liiga suur hoop.

Kirjas seisab, et kaasaegse tantsukunsti etendusasutuste tegevustoetus väheneb järgmisel aastal käesoleva aastaga võrreldes kokku 27%.

"Eesti Tantsuagentuuril on aastate jooksul loodud infrastruktuuri, partnerlussuhete ja võimaluste kaudu suur mõju terve tantsuvaldkonna inimestele ja organisatsioonidele. Ilma tegevustoetuseta ei saa Eesti Tantsuagentuur oma tegevust jätkata ja valdkonda loodud panuse kadumisel ei ole usutav, et teistel valdkonna organisatsioonidel on huvi, soov ja ka võimalus need tegevused üle võtta. Sellise valdkondliku mõju ülesehitamine võtab aastaid," seisab pöördumises.

Eesti Tantsuagentuuri juhtkonna sõnul ei ole ETA tänastes kultuuri- ja haridusvaldkonna kärbete tingimustes ja samaaegsetes omatulude kahanemise ning viimastel aastatel jõuliselt kasvanud inflatsiooni tingimustes võimeline enam üleval pidama tantsuagentuuri organisatsiooni ja infrastruktuuri. Seetõttu on ETA sunnitud alustama uuest aastast oma tegevuste kärpimisega.