ETA Kompanii toob Edinburghi Fringe Festivalil välja uuslavastuse

ETA Kompanii tantsijate Daniela Privise, Marko Reitalu, Juulus Vaiksoo ja Mariann Onkeli poolt loodud tantsulavastus "Loop" sukeldub sotsiaalmeedia kahepalgelisse olemusse – meie aja õnnistusse ja needusesse –, uurides, kuidas me jaotame ja kuhu suuname oma tähelepanu selles lõputus infovoos ning kuivõrd laseme end sellest kõigest mõjutada.

Eesti Tantsuagentuuri juhataja Raido Bergsteini sõnul on koostöö Ühendkuningriigi tantsuorganisatsioonidega juba aastaid Eesti Tantsuagentuuri rahvusvahelise tegevuse oluline osa. "Nii tugeva teatri- ja tantsukultuuriga riigis ühiselt tegutseda annab uue vaatepunkti ka meie tantsukunstnikele, lisaks ka kohalikule publikule, kelle jaoks Eesti tantsukunstnikud on kindlasti tugevalt euroopaliku taustaga."

ETA Kompanii koreograaf ja tantsija Daniela Privis lisas, et kuus kuud toimunud ettevalmistused nii Eestis kui ka Šotimaal on jälje jätnud ka valmivasse lavastusse. "Oleme siin töötanud väga erinevaid töömeetodeid kasutavate tantsuloojatega ning see on mõjusa jälje jätnud ka meie trupi omavahelisse toimimisse, "Loopi" dramaturg on inglise-šoti koreograaf Anna Kenrick ning tema suunamisel on kompanii tantsijad koostööd teinud teistegi kohalike tantsukunstnikega," ütles Privis.

Esmaesitlusele tulev "Loop" etendub tantsulavastuse programmis "Evolutsioon". Lisaks "Loopile" etenduvad sealsamas ka Project Y Evolution Company ja Šoti rahvusliku noortekompanii lühilavastused.

Etendused toimuvad 5.–10. augustini iga päev Dance Base´i tantsukeskuses, Edinburghis Fringe festivali programmis.

Edinburgh Fringe Festival on maailma suurim etenduskunstide festival, mis asutati 1947. ning toimub sealsamas iga aasta augustis. Fringe'ist on saanud maailma juhtiv etenduskunstide estival artistidele üle kogu maailma. Eesti Tantsuagentuur osaleb Fringe'il toimuvas tantsuetenduste programmis teist korda. 2023. aastal jõudsid seal lavale Igor Lideri ja Eliisa Sirelpuu tantsulavastused.