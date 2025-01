Pääru Oja: "Kullervo" tegeleb suurte küsimustega vihast ja süütundest

23. jaanuaril esietendub VAT Teatris Aare Toikka lavastus "Kullervo", mis tõukub Aleksis Kivi ja Elias Lönnroti teostest ning Akseli Gallen-Kallela maaliloomingust. Lavastuse nimitegelast kehastav Pääru Oja sõnas "Terevisioonis", et lavastuse keskmes on suured küsimused, millega maailma ka praegu tegeleb.

Üle 40 aasta tagasi mängiti ka Draamateatris "Kullervot", siis astusid lavale Martin Veinmann, Tõnu Mikiver, Anne Paluver jt, kuid ka praeguse tüki lavastaja Aare Toikka. "Ma nüüd paar nädalat tagasi vaatasin teda jupiti, et kas annab midagi veel ära varastada. Väga ei andnud, meil on ta läinud teist rada," muigas Kullervot kehastav Pääru Oja.

"See lugu ise on väga päevakajaline, ta on ikkagi jupp eeposest, need teemad on suured ja maailm praegu tegeleb ka paratamatult suurte küsimustega," sõnas Oja ja märkis, et lavastuse keskmes on viha, mis inimesse koguneb ja teed välja otsib, ja küsimus sellest, miks see koguneb.

Liisa Pulga jaoks on loodusvaimudest ja mütoloogiast küllastunud kultuurid hästi inspireerivad. "Selle loo puhul mulle meeldib, kuidas Aare Toikka on öelnud, et sellised suured lood ei kao, need teisenevad mingit pidi. Kui on viletsad ajad, siis nad elavad need ajad üle lastelauludena, aga siis tulevad taas. Neis lugudes on selline puhtus ja lihtsus, et see läheb kuidagi kontidesse ja luudesse," rääkis Pulk, kellele proovisaalis tehtud esimene lugemine suutis juba kustumatu jälje jätta. "Miski nendes suurtes tragöödiates mõjutab alateadlikult juba," sõnas ta.

Kullervot kannustab lavastuses tagant süütunne. "Tal on üks mälestus lapsepõlvest, kuidas ta oma ema-isa kaotas veel väeti ja jõetuna. Ilmselt see süütunne ajab teda tegema asju, mis ta teeb. Ta on rahutu hing," iseloomustas Oja enda tegelast.

VAT teatri kontekstis toob "Kullervo" lavale väga suur trupp. "Neil endil on palgal ainult neli näitlejat, mistõttu üheksaliikmeline trupp on väga erakordne. Teiseks on teatril kasutada väga suur saal, mida tavaliselt ei ole," kommenteeris Pulk lavastuse erilisust. "Selle tüki võlu on ka selles, et Aare Toikkal ja VAT Teatril on hästi mänguline ja hästi iseloomulik mängulaad, mida teistes teatrites nii tihti ette ei tule," sõnas ta.

Aare Toikkal on tänavu ka suur juubel, lavastaja saab 28. jaanuaril 60-aastaseks. "Kullervo" oli kõigele lisaks ka üheks tema lavakarjääri alguspunktiks. "See tükk mingis mõttes tähistab kõiki tema oldud aastaid teatris, tema lavastajaolemuse kvintessents on see võib-olla," sõnas Pulk.