Flamenkotantsija: selleks, et kõik selgeks saada, tuleb kolm elu elada

Eestlanna Ingrid Mugu kolis Hispaaniasse umbes kolm aastat tagasi, et seal ühe aasta flamenkot õppida. "Aga läks teisiti. Õppisin veel kaks aastat ja jäin siia töötama, oma teed leidma," rääkis ta.

Flamenko koosneb laulust, tantsust ja muusikast. "Traditsiooniline flamenko töötab nagu jazz. Me õpime mingid reeglid selgeks, saame kokku ja improviseerime. Ma saan lava peal hetkes olles muusikutega suhelda ja me saame üksteisest aru. See on minu jaoks ka selline suhtusvorm," rääkis Mugu.

Sevillas elamise puhul meeldivad Mugule nii päike kui ka rahvarohked tänavad. Naise sõnul elab ta tavalist flamenkotantsija elu. "Põhimõtteliselt 24/7 flamenko," muigas ta. "Hommikul ärkad üles, lähed trenni, pärast harjutad ise, võib-olla annad mõned tunnid ja õhtul leiad ennast esinemas," kirjeldas ta üht päeva flamenkotantsija elus.

Flamenkoetendustel on lisaks artistidele oluline roll ka publikul. "Hispaanias on üldiselt nii, et kui inimestele midagi meeldib, siis nad ütlevad seda. Hõiked käivad asja juurde. Mõnikord on raske välismaa publikule esineda, sest kuigi neile tavaliselt meeldib see, mida nad näevad, pärast ju aplodeeritakse, siis tantsu või laulu ajal ei tule hõikeid vahele. See tekitab sellise tunde, et mis nüüd toimub, kas midagi on valesti," selgitas ta.

Mugu mäletab väga hästi momenti, mil ta flamenkosse armus. "Ma teadsin alati, et flamenko eksisteerib, see alati huvitas mind, aga kuna ma vahetasin tantsustiile kiiremini kui sokke, siis ma jõudsin selleni üpriski hilja. Flamenkos on palju erilist ja sellel on väga pikk ja rikkalik ajalugu. Ma olen flamenkoga juba kümme aastat tegelenud, aga mul on ikka veel nii palju õppida. Öeldakse, et selleks, et flamenkos kõik asjad selgeks saada, peab umbes kolm elu elama. Siis võid öelda, et sa päriselt tead midagi," naeris ta.

