Aare Toikka: rikkalik ja kõrgel tasemel teatrikultuur on Eesti rikkus

VAT teatri kunstilise juhi ja lavastaja Aare Toikka sõnul on eestlased teatrirahvas ning mitmekülgne ja kõrge tasemega teatrikultuur on Eesti riigi ja rahva rikkus, mida ei peaks põletama.

Neljapäeval esietendus VAT teatris Aare Toikka lavastus "Kullervo", mis tõukub Aleksis Kivi ja Elias Lönnroti teostest ning Akseli Gallen-Kallela maaliloomingust. Esimest korda pakuti Toikkale, et ta võiks "Kullervo" lavastada võtta umbes 15 aastat tagasi. "Siis oli mu vastus, et ma ei oska seda teha, ma ei tea kuidas ja kes see Kullervo-nimeline mees olema peaks," meenutas ta kultuurisaates "OP".

Toikka lavastuses mängib Kullervot Pääru Oja. "See oli algusest peale selge, et see lugu nõuab erakordset näitleja. Pääruta ma seda ei teeks," märkis ta.

Lavastaja sõnul on "Kullervo" ka "Kalevala" lugu. "Ma sain Aleksis Kivilt võtta tema nooruse hoo, vapustavalt kauni sõna ja lõpuni mineva uljuse. Aleksis oli noor mees, kui ta selle näitemängu kirjutas. Mina olen praegu lavastajana vana mees," sõnas Toikka ja lisas, et Kullervo rikub kõiki tabusid. "Nii nagu traagilisele kangelasele kohane, ei saa ta enese vastu. Need ei ole moraaliküsimused, sest kunstil ei ole moraaliga pistmist."

Ka "Kalevalast" tuttav traagika – enesetapud, hävituslikkus ja tabude rikkumine –on laval olemas. "See peab olema, sest piiride ületaja abil me üldse mõistame võimalikke piire näha," usub Toikka. "Meile tundub, et me elame siin ajalikus ilmas nagu surematud jumalad. Hästi tahaks niimoodi ja nii tulebki elada, mul pole selle vastu midagi, aga tahaks ka taibata. Teatud ajahetkedel on oluline saatuse keerisesse sukelduvad mehed ja naised meie meelde kujustada."

Aare Toikka ja Owe Petersell Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

VAT teatri mõistes mängib "Kullerevos" suur trupp – üheksa inimest. Lavastaja märkis, et ta ei tahtnud "Kullervoga" möönduseid teha. "Kui mul käib see värk ära, et jah, ma teen seda lugu, siis ma teen kas saltosid, käin kikivarvul või kõnnin kõrvadel. Ma ei saa enda vastu. Kui ma teen "Kullervo", aga see ei tule välja, siis mis mees ma olen? Kuidas ma peeglisse siis vaatan?"

Kuigi kultuurimaastikul on majanduslikult keeruline periood, peab VAT teater vastu. Toikka sõnul ei ole õige öelda, et Eestis on teatrit liiga palju. "Eestlased on teatrirahvas. See, et Eestis on nii rikkalik ja mitmekülgne ja kõrge tasemega teatrikultuur, see on selle riigi ja rahva rikkus. Ei ole mõtet hakata otsast rikkust põletama," leiab ta.