Tammsaare kirjanduspreemia sai Lilli Luuk

Preemia anti kirjanikule üle laupäeva õhtul Aravete kultuurimajas toimunud eesti kirjanduse pidunädala lõpetamisel.

"Romaan räägib sündmustest ühes Eesti külas eelmise sajandi keskpaigas, keerulisel ajal meie ajaloos. Ma arvan, et keeruliste teemadega tegelemine annab meile mõningaid vastuseid ka sellele, mis meiega ka tänapäeval toimub. Kui me vaatleme ennast, oma vanemaid, vanavanemaid ajaloos, siis võib-olla on meil lihtsam aru saada ka sellest, milline on meie roll ja miks me oleme sellised nagu me oleme praegu," rääkis Luuk.

1500-eurose preemiaga käib kaasas suur purk kirjanik Tammsaare lemmik õuna-pohlamoosi.